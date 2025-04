Matheus ziet eigen marktwaarde in jaar tijd gehalveerd worden

Ajax-doelman Matheus staat de voorbije periode onder de Amsterdamse lat door de blessure van Remko Pasveer. De Braziliaan doet het uitstekend, maar is toch flink in waarde gedaald.

Transfermarkt schatte de Braziliaan in december namelijk nog op een marktwaarde van 5 miljoen euro, maar in zo'n drie maanden tijd is zijn geschatte marktwaarde bijna gehalveerd. Matheus werd eind maart namelijk getaxeerd. op zo'n 3 miljoen euro.

Vergeleken met maart 2024 is de geschatte marktwaarde van Matheus precies door de helft gegaan. Een jaar geleden werd hij nog ingeschat op een waarde van 6 miljoen euro, toen hij nog speelde bij SC Braga. Sinds de winter huurt Ajax de doelman van de Portugese club en heeft het een optie tot koop bedongen. In Braga heeft hij nog een contract tot medio 2027.