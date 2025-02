Mats Deijl na 'ongelukkige' wedstrijd: "Ajax speelt heel degelijk"

Ajax won zondagmiddag met 2-0 van Go Ahead Eagles, maar kwam goed weg in die wedstrijd. De ploeg uit Deventer speelde sterk, zag een goal worden afgekeurd en een penalty worden teruggedraaid.

"Het gevoel dat het net niet mee zat is wel wat overheerst", reageert Mats Deijl na afloop van de wedstrijd tegenover ESPN. "Ik denk dat we heel goed weerstand bieden en dat het een leuke open wedstrijd was. We hebben goed gespeeld, maar er zat meer in."

"De scheidsrechter vertelde me bij de penalty dat hij hem moest afkeuren omdat Dirksen hem met zijn arm scoorde", vertelt de verdediger verder. "Dan is dat terecht afgekeurd, maar jammer is het wel. Met Ajax uit moet je een beetje geluk hebben en dat hadden we vandaag niet. Bij Ajax zit het juist wel heel erg mee. Ze spelen heel degelijk eigenlijk."