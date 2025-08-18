Mats Deijl: "Vond ons in fases echt een stuk beter dan Ajax"

Go Ahead Eagles-aanvoerder Mats Deijl kon zich uiteindelijk vinden in het 2-2 gelijkspel tegen Ajax, al baalde hij van de manier waarop zijn ploeg kort voor rust opnieuw een doelpunt moest incasseren. In gesprek met ESPN blikt de verdediger terug op een wedstrijd waarin zijn team met name voor rust indruk maakte.

"In fases van de wedstrijd vond ik ons echt een stuk beter", aldus Deijl. "Je komt eigenlijk veel te snel ongelukkig 0-1 achter, maar daarna pakken we het goed op. We komen 2-1 voor en zijn misschien wel de betere ploeg in de eerste helft."

Toch ging het wéér mis vlak voor het rustsignaal, een herkenbaar probleem voor Deventer, erkent Deijl: "Het is eigenlijk lullig dat je hem net zoals vorige week één seconde voor rust tegen krijgt. Weer vanuit een corner. Dat is echt iets waar we meer aandacht aan moeten besteden. We doen dat al veel, maar als je hem twee weken op rij tegen krijgt, moet het misschien nog meer."

In de tweede helft vond Deijl dat het spelbeeld gelijk op ging, al zag hij dat Ajax meer kansen kreeg: "Zij creëerden wat, wij creëerden wat. Misschien waren zij iets beter in de tweede helft, maar gevoelsmatig kan ik wel leven met een gelijkspel."

De aanvoerder had bovendien een opvallende observatie over het spel van Ajax: "Ik denk dat ze best wel verdedigend speelden. Ze kwamen vaak laag in een blok te staan. Wij probeerden daar snel omheen te spelen. In de omschakeling bleven ze met lopende mensen en Weghorst als aanspeelpunt gevaarlijk."

Al met al was Deijl tevreden over de manier waarop zijn ploeg weerstand bood, vooral in de organisatie achterin: "Ik denk dat wij meer de bal hadden en zij hadden misschien de iets grotere kansen. Maar verdedigend stonden we goed."