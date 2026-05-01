'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"
Jan Joost van Gangelen voorspelt dat FC Twente in de zomer flink gaat cashen. De presentator van ESPN verwacht namelijk dat Ruud Nijstad, Mats Rots en Bart van Rooij na dit seizoen een mooie transfer gaan maken.
"We hadden hier op de redactie leuke gesprekken over Nijstad en Mats Rots: die gaan allebei weg", vertelt hij bij VoetbalPraat. "Ja, voor meer dan tien miljoen. Want ik zag Nijstad laatst: daar stond echt een schooljongen, 4-Havo, en hij heeft naar het schijnt al met Barcelona gezeten. Dan zal hij vertrekken. Ik ben altijd van de stelling: Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Bayern München... gewoon doen", adviseert Van Gangelen.
“Mats Rots ken ik persoonlijk helemaal niet, maar ik heb gehoord dat het een beetje een opportunist is", verklapt hij. "Als er een grote club komt: let's go, maar als de Saudi’s komen met een zak geld, doe ik het ook. Dat moet iedereen zelf weten natuurlijk. Hij is ook echt goed, laten we dat even voorop stellen. Want ik sprak mensen en die zeiden: die kan makkelijk bij Ajax of PSV spelen", vervolgt Van Gangelen enthousiast.
Van Gangelen vraagt zich overigens wel af of Nederlandse topclubs 12 miljoen willen betalen voor Rots. Thijs Zwagerman haakt vervolgens in. "Als PSV zou ik dat echt blind doen, honderd procent", reageert hij. "Hij is nog pas twintig natuurlijk en als je weet hoe vaak PSV de bal in de ploeg heeft: het is een jongen die als extra middenvelder kan spelen. Ik heb echt geen enkele twijfel", besluit Zwagerman.
Peter Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"
Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"
PSV week voor Ajax-uit op Ibiza: "Biertje aan de lippen zetten"
Steur noemt drie voorbeelden: "Daar kijk ik echt héél graag naar"
Jordi Cruijff volgt PSV'er op de voet: "Op het hoogste niveau"
'FC Barcelona-speler wil weer vertrekken; Ajax toont interesse'
"Als dat was gelukt, dan zat Farioli nu zeker niet bij Porto"
Ajax legt PSV-supporters verbod op: kampioensschalen niet toegestaan
Janse werkt hard aan zwakke punt: "Dat gaat nu alweer veel beter"
Sutalo geeft nog niet op: "Er is zeker nog een heel grote kans"
'Garcia kan vertrekken bij Ajax; interesse van meerdere clubs'
Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"
Van der Gijp begrijpt Jordi Cruijff: "Dat vind ik niet gek hoor"
Ajax-talent ambitieus: "Hoor vaak dat ik al in het eerste hoor"
Dijkshoorn kritisch: "Hij is kapot gemaakt door Johan Cruijff"
Parrott in beeld bij Ajax? "Dat is niet het allerbeste medium"
Sportmarketeer geniet van Ajax-talent: "Een toekomstige ster"
Van Gaal voorkwam Ajax-transfer: "Het was wel echt heel dichtbij"
Sylvie Meis geeft compliment aan Van der Vaart: "Geen spijt van"
Directeur Heracles steunt Ajax: "Ze voldoen aan de reglementen"
'Italiaanse media: nieuwe kans lonkt voor oud-Ajacied Noa Lang'
Kritiek op KNVB over speelronde 33: "Voetballerij is bekrompen"
'Hans Kraay tipt Ajax spits in KKD': "Die moet je halen!"
'AD: zeven Europese topclubs hebben interesse in Mika Godts'
Eijkelkamp over Ajax: "Dan wordt je afgerekend, zeker in de top"
Resterende programma's van Feyenoord, NEC, Ajax, FC Twente en AZ
Opsteker voor Hato: oud-Ajacied in het zonnetje gezet bij Chelsea
Van Hooijdonk prijst Ajacied: "Als hij het op zijn heupen heeft"
Eric Gudde aangepakt: "Alles ging naar Ajax en AZ kreeg niks"