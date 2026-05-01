2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

Niek

Jan Joost van Gangelen voorspelt dat FC Twente in de zomer flink gaat cashen. De presentator van ESPN verwacht namelijk dat Ruud Nijstad, Mats Rots en Bart van Rooij na dit seizoen een mooie transfer gaan maken. 

"We hadden hier op de redactie leuke gesprekken over Nijstad en Mats Rots: die gaan allebei weg", vertelt hij bij VoetbalPraat. "Ja, voor meer dan tien miljoen. Want ik zag Nijstad laatst: daar stond echt een schooljongen, 4-Havo, en hij heeft naar het schijnt al met Barcelona gezeten. Dan zal hij vertrekken. Ik ben altijd van de stelling: Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Bayern München... gewoon doen", adviseert Van Gangelen. 

“Mats Rots ken ik persoonlijk helemaal niet, maar ik heb gehoord dat het een beetje een opportunist is", verklapt hij. "Als er een grote club komt: let's go, maar als de Saudi’s komen met een zak geld, doe ik het ook. Dat moet iedereen zelf weten natuurlijk. Hij is ook echt goed, laten we dat even voorop stellen. Want ik sprak mensen en die zeiden: die kan makkelijk bij Ajax of PSV spelen", vervolgt Van Gangelen enthousiast. 

Van Gangelen vraagt zich overigens wel af of Nederlandse topclubs 12 miljoen willen betalen voor Rots. Thijs Zwagerman haakt vervolgens in. "Als PSV zou ik dat echt blind doen, honderd procent", reageert hij. "Hij is nog pas twintig natuurlijk en als je weet hoe vaak PSV de bal in de ploeg heeft: het is een jongen die als extra middenvelder kan spelen. Ik heb echt geen enkele twijfel", besluit Zwagerman. 

