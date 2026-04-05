Mats Rots wijst naar teamgenoot: "Dat helpt wel heel erg"

Mats Rots won met zijn FC Twente met 1-2 op bezoek bij Ajax. De jonge back van de Tukkers is zeer content met de overwinning, die voor FC Twente heel belangrijk is.

"In de ArenA met 2-1 winnen voelt heel lekker", zegt Rots tegenover de clubkanalen van FC Twente. "Ik denk ook dat we goed aan de wedstrijd beginnen. We hadden veel controle en maken een hele goede goal. Zij maken daarna een makkelijke goal, waardoor wij het een beetje kwijtraken."

"Maar in de tweede helft herstellen we ons goed, laten we goed voetbal zien. En zij hebben daarna ook weinig kansen gehad. En als je een aanvoerder hebt die ook met links kan scoren, dan helpt dat wel heel erg", zegt Rots lachend over de goal van Bart van Rooij.

"Het zijn zes finales en elk punt is heel belangrijk. Je wil de drie punten meenemen en als je de eerste helft ziet dan was dat ook wel echt mogelijk. Nu gaan we genieten in de bus, en het is ook nog Paasweekend. Er gaat zeker genoten worden."