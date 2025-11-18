Matthijs de Ligt: "Dan heeft niemand het meer over mooi voetbal"

Matthijs de Ligt heeft genoeg redenen om tevreden te zijn. De oud-Ajacied keerde na lange tijd terug in de selectie van Oranje, begon tegen Litouwen in de basis en plaatste zich met het Nederlands elftal voor het WK. Ook bij zijn club Manchester United lijken de vooruitzichten beter te worden.

"Ik ben sowieso blij om er weer bij te zijn", zegt De Ligt tegenover Ziggo Sport. Volgens de verdediger werd het belangrijkste doel bereikt. "De doelstelling was plaatsen voor het WK en dat hebben we gedaan."

Hij gaat verder in op het spel van Oranje tijdens de kwalificatie. "In de kwalificatie is het zaak dat je het haalt en op het WK wil je zover mogelijk komen. Je kan nog zulk mooi voetbal spelen, maar als je er na de groepsfase uitligt, heeft niemand het meer over mooi voetbal."

Voor De Ligt staat het collectief centraal. "Het is belangrijk dat wij als team goed spelen. Als we dat doen, spelen we ook mooi voetbal en kunnen we ook aanvallend voetballen." De verdediger stond voor het eerst in een jaar weer aan de aftrap bij Oranje. "Bewijsdrang? Zo wil ik het niet noemen, maar het was wel een kans voor mij. De laatste keer basis was tegen Bosnië in een wedstrijd die nergens meer om ging."

Terugkijkend op zijn optreden tegen Litouwen is De Ligt voorzichtig positief. Hij denkt dat hij het "naar behoren" heeft gedaan. "De tegenstander is minder dan andere landen. Ik heb niet veel kansen gehad, dus ik zag dit als een grote kans. Of je nu tegen Litouwen of Frankrijk speelt, mijn focus is altijd dezelfde."