Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Matthijs de Ligt en vrouw Annekee op ramkoers: 'Alles verwijderd'

Arthur
bron: Instagram
Annekee Molenaar en Matthijs de Ligt
Annekee Molenaar en Matthijs de Ligt Foto: © BSR Agency

Matthijs de Ligt heeft recent een opvallende stap gezet, zo meldt onder meer Reality FBI. De verdediger van Manchester United heeft een groot aantal foto's van zijn Instagram-account verwijderd, waaronder alle trouwfoto's met zijn vrouw Annekee de Ligt. Al langere tijd doen geruchten de ronde over huwelijksproblemen tussen de twee.

"Matthijs de Ligt heeft onlangs meer dan 35 foto's verwijderd, waaronder de trouwfoto's met Annekee de Ligt", schrijft het juicekanaal op Instagram. "Dit zien we niet alleen aan de statistieken, maar ook in het artikel van Vogue: 'Bekijk de intieme en romantische bruiloft van Annekee Molenaar en Matthijs de Ligt in Broek in Waterland.'"

Volgens Reality FBI is duidelijk te zien dat de oorspronkelijke beelden, die via Matthijs' account door Vogue waren gedeeld, niet langer beschikbaar zijn. "Dat betekent dat ze verwijderd zijn. We wisten afgelopen zomer al te melden dat er iets niet klopte, en dat wordt nu steeds duidelijker", aldus het kanaal.

Sean Steur

Steur trots na eerste goal voor Ajax: "Het knaagde een beetje"

0
Joshua Kitolano juicht

Spartaan gelinkt aan Ajax: "Ideale versterking voor het middenveld"

0
Het laatste Ajax Nieuws Matthijs de Ligt
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
