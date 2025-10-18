Matthijs de Ligt en vrouw Annekee op ramkoers: 'Alles verwijderd'

Matthijs de Ligt heeft recent een opvallende stap gezet, zo meldt onder meer Reality FBI. De verdediger van Manchester United heeft een groot aantal foto’s van zijn Instagram-account verwijderd, waaronder alle trouwfoto’s met zijn vrouw Annekee de Ligt. Al langere tijd doen geruchten de ronde over huwelijksproblemen tussen de twee.

“Matthijs de Ligt heeft onlangs meer dan 35 foto’s verwijderd, waaronder de trouwfoto’s met Annekee de Ligt”, schrijft het juicekanaal op Instagram. “Dit zien we niet alleen aan de statistieken, maar ook in het artikel van Vogue: ‘Bekijk de intieme en romantische bruiloft van Annekee Molenaar en Matthijs de Ligt in Broek in Waterland.’”

Volgens Reality FBI is duidelijk te zien dat de oorspronkelijke beelden, die via Matthijs’ account door Vogue waren gedeeld, niet langer beschikbaar zijn. “Dat betekent dat ze verwijderd zijn. We wisten afgelopen zomer al te melden dat er iets niet klopte, en dat wordt nu steeds duidelijker”, aldus het kanaal.