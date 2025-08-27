AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Matthijs de Ligt is in de loop der tijd iets te zwaar geworden"

Niek
Matthijs de Ligt wijst
Matthijs de Ligt wijst Foto: © Pro Shots

René Meulensteen toont zich kritisch over de ontwikkeling van Matthijs de Ligt. De centrumverdediger, die zijn doorbraak beleefde bij Ajax, is in Engeland nog niet goed aan het Premier League-seizoen begonnen met Manchester United. 

"Toen hij bij Ajax debuteerde was hij een sterke atleet, maar ik denk dat hij in de loop der tijd iets te zwaar is geworden", aldus de 61-jarige Nederlander in gesprek met CoinPoker. "Dat is zijn spel niet altijd ten goede gekomen, ondanks zijn van nature sterke bouw. ​​Dit wordt een cruciaal seizoen voor hem."

"Het zal interessant zijn om te zien welke opstelling Amorim bij Manchester United gaat gebruiken, gezien het aantal opties voor centrale verdedigers. Ze hebben zoveel centrale verdedigers om uit te kiezen", vervolgt hij. "Consistentie is essentieel, vooral in de verdediging om stabiliteit te creëren. Spelers moeten elkaars bewegingen begrijpen en daarop reageren", besluit Meulensteen over de ontwikkelingen bij zijn oude werkgever. 

Gerelateerd:
James McConnell

'Ajax gaat James McConnell huren': "Het is wel een type-Schouten"

0
Danny Koevermans

Koevermans adviseert Ajax-speler: "Dan denk ik: jongen, ga weg"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd