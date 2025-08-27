"Matthijs de Ligt is in de loop der tijd iets te zwaar geworden"

René Meulensteen toont zich kritisch over de ontwikkeling van Matthijs de Ligt. De centrumverdediger, die zijn doorbraak beleefde bij Ajax, is in Engeland nog niet goed aan het Premier League-seizoen begonnen met Manchester United.

"Toen hij bij Ajax debuteerde was hij een sterke atleet, maar ik denk dat hij in de loop der tijd iets te zwaar is geworden", aldus de 61-jarige Nederlander in gesprek met CoinPoker. "Dat is zijn spel niet altijd ten goede gekomen, ondanks zijn van nature sterke bouw. ​​Dit wordt een cruciaal seizoen voor hem."

"Het zal interessant zijn om te zien welke opstelling Amorim bij Manchester United gaat gebruiken, gezien het aantal opties voor centrale verdedigers. Ze hebben zoveel centrale verdedigers om uit te kiezen", vervolgt hij. "Consistentie is essentieel, vooral in de verdediging om stabiliteit te creëren. Spelers moeten elkaars bewegingen begrijpen en daarop reageren", besluit Meulensteen over de ontwikkelingen bij zijn oude werkgever.