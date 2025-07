Matthijs de Ligt na dramatisch jaar United: "Allemaal ontevreden"

"We zijn het natuurlijk aan de fans verplicht," zei De Ligt na de 2-1 overwinning op West Ham United in de Verenigde Staten. "Maar ik denk dat we het vooral aan onszelf verplicht zijn. We waren allemaal ontevreden over onze prestaties vorig seizoen."

Onder de nieuwe trainer Ruben Amorim probeert United een frisse start te maken. "Van winnen word je zelfverzekerder. Je begint meer te geloven in wat je doet. Vorig seizoen was gewoon niet goed genoeg, dat weten we, en nu moeten we een manier vinden om beter te worden."

Hoewel het ontbreken van Europees voetbal slechts voor de tweede keer in 35 jaar voorkomt, ziet De Ligt er ook positieve kanten aan. "Als je de tijd goed benut, kan het juist een voordeel zijn. We hebben nu veel tijd om te trainen. Dat is echt belangrijk."

In het duel met West Ham zag De Ligt al de eerste stappen. "De eerste helft was goed. We werkten hard en toonden al dingen die we willen verbeteren. Er zit nog veel meer potentie in dit team."