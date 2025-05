Matthijs de Ligt niet onder de indruk: "Ik ben Ajax gewend"

Matthijs de Ligt heeft weinig last van druk die bij een topclub komt kijken. Ook negatieve reacties van supporters doen de verdediger van Manchester United weinig.

Manchester United draait opnieuw een dramatisch jaar en kan daarom rekenen op veel kritiek van de achterban. "Ik ben Ajax gewend. Als je daar niet goed speelt en de resultaten zijn er niet, dan worden de supporters ook wat cynisch", reageert De Ligt in gesprek met The Athletic. "De druk is bij elke grote club hetzelfde. Je moet gewoon winnen en presteren."

De Ligt kan echter niet ontkennen dat het een zwaar seizoen is geweest voor de gevallen grootmacht. "Dit seizoen was zó beneden alle verwachtingen, dat je zelf die druk meer voelt. Helemaal als je er zelf niet veel plezier meer uithaalt. Dan voelt het zo veel meer. Ik denk dat veel van onze spelers dat dit seizoen hebben ervaren."