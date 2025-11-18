Matthijs de Ligt over toekomst: "Kan veel gebeuren in een jaar"

Matthijs de Ligt heeft alle reden om tevreden te zijn. De oud-Ajacied keerde na lange tijd terug in de selectie van Oranje, mocht tegen Litouwen meteen in de basis starten en plaatste zich met het Nederlands elftal voor het WK. Ook bij zijn club Manchester United lijken de vooruitzichten steeds beter te worden.

Het WK van de zomer van 2026 is nog ver weg, benadrukt De Ligt. "Er kan veel gebeuren in een jaar. We moeten blij zijn dat we ons geplaatst hebben. In maart hebben we twee oefenduels om te kijken waar we staan. Nu moeten we ervan genieten dat we het WK hebben gehaald en ons focussen op de club. Het belangrijkste is fit blijven en goed presteren. Dan zien we wel."

In gesprek met Voetbal International gaat De Ligt dieper in op zijn situatie bij Manchester United, waar hij steeds vaker positieve beoordelingen ontvangt. "De lovende kritiek is het gevolg van dat je het goed doet en dat het met de club weer goed gaat. Dit seizoen gaat het gelukkig wat beter. We zijn op de goede weg en ik heb daar mijn bijdrage in. Ik hoop dat ik fit blijf, zodat ik mijn bijdrage kan blijven leveren."