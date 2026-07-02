Matthijs de Ligt zoenend met nieuwe vlam gespot op eiland Ibiza

Deze beelden doken woensdagavond op bij SBS-programma Shownieuws. De voormalig Ajacied is zoenend te zien met het model. Daarmee lijkt zijn relatie met Annekee Molenaar definitief ten einde. De twee trouwden in 2024, maar eerder dit jaar al werd De Ligt gespot met Yuusef.

Bart Ettekoven denkt dat, als De Ligt dit privé had willen houden, hij beter ergens anders naartoe had kunnen gaan dan naar Ibiza. "Ik heb één tip voor Matthijs: ga naar alle plekken, behalve naar St. Tropez, Marbella en Ibiza, dan kun je overal in Europa aan een strand liggen", reageert hij.