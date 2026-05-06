Matusiwa als prijswinnaar de Premier League in: "Ben heel blij"
Azor Matusiwa kan terugblikken op een zeer geslaagd seizoen. De voormalig Ajacied promoveerde met Ipswich Town naar de Premier League én viel persoonlijk in de prijzen.
Matusiwa kent een uitstekend debuutseizoen bij Ipswich Town. De middenvelder kwam vorige zomer over van het Franse Stade Rennes en werd meteen onbetwiste basisspeler bij de Engelse tweededivisionist. Ipswich Town eindigde als tweede in de Championship en speelt volgend seizoen dus in de Premier League.
Voor Matusiwa hield werd het nog mooier: de middenvelder werd verkozen tot Speler van het Jaar bij de club. "We hebben een geweldig seizoen gehad. Ik ben heel blij met deze prijs, maar nog blijer met de promotie", reageert hij. "Het was een bijzonder jaar, een zwaar jaar. Ik kwam hier met mijn gezin. Mijn baby was vier maanden oud toen we hier kwamen. In het begin was het even zwaar, maar toen we gesetteld waren werd het makkelijker. Ik kon me toen meer focussen op mijn prestaties in het veld, vanaf dat moment ging het snel."
'Feyenoord wil oud-Ajacied aan de staf gaan toevoegen'
Hoefkens verbaasd na duel met Ajax: "Is dat überhaupt mogelijk?"
Matusiwa als prijswinnaar de Premier League in: "Ben heel blij"
'Van Basten juicht niet voor Nederland': "Verwacht niet veel"
"Het blijft merkwaardig dat Ajax Farioli heeft laten vertrekken"
Peter Pannekoek bekritiseert Ajax: "De luiheid, de arrogantie"
'PSV kan miljoenen verdienen met nederlaag tegen FC Twente'
NEC-directeur Van Schaik haalt uit: "Ik word er strontziek van"
Steur geeft toe: "Daar heeft Garcia het met mij ook wel over"
Lucas Rosa: "Die taal krijg ik waarschijnlijk nooit onder de knie"
Huntelaar: "Ik zei toen tegen Marc Overmars: 'Laat mij dan gaan'"
Mika Godts niet de enige Ajax-speler in het elftal van de week
'Blind niet enige oud-Ajacied die terugkeer maakt': "Wellicht hij ook"
Ajax-spelers al op na 50 minuten: "Je schaamt je gewoon dood"
"Marco van Basten heeft mijn leven een stuk moeilijker gemaakt"
Van de Kerkhof lovend: "Groot compliment aan de hele club Ajax"
"Ajax is qua intensiteit ongeveer het minste team van allemaal"
'Ajax en Feyenoord geïnteresseerd in boomlange spits uit Kroatië'
Peter Bosz stellig: "Daar had Ajax een rode kaart kunnen krijgen"
Godts wekt interesse: "Als Ajax goed bedrag krijgt, pakken ze dat"
'PSV in de markt voor rasechte Ajacied': "Die geluiden hoor ik"
Ajax maakt vertrek van aanvaller bekend: "Hebben akkoord bereikt"
De Jongh op weg naar transfer? "Ajax trainen is niet moeilijk"
OVERZICHT | Resterende programma's NEC, Ajax, FC Twente en AZ
Lentin Goodijk ziet lichtpuntje bij Ajax: "Zelfs slidings maken"
Dijkshoorn wijst naar Ajax-fans: "Verbijstering op hun koppen"
Ajax liet 'megatalent' vertrekken: "Er is prutswerk afgeleverd"
Verweij: "Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Utrecht
Derksen schreeuwt om ontslag bij Ajax: "Kan er geen klote van"