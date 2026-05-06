Matusiwa als prijswinnaar de Premier League in: "Ben heel blij"

Matusiwa kent een uitstekend debuutseizoen bij Ipswich Town. De middenvelder kwam vorige zomer over van het Franse Stade Rennes en werd meteen onbetwiste basisspeler bij de Engelse tweededivisionist. Ipswich Town eindigde als tweede in de Championship en speelt volgend seizoen dus in de Premier League.

Voor Matusiwa hield werd het nog mooier: de middenvelder werd verkozen tot Speler van het Jaar bij de club. "We hebben een geweldig seizoen gehad. Ik ben heel blij met deze prijs, maar nog blijer met de promotie", reageert hij. "Het was een bijzonder jaar, een zwaar jaar. Ik kwam hier met mijn gezin. Mijn baby was vier maanden oud toen we hier kwamen. In het begin was het even zwaar, maar toen we gesetteld waren werd het makkelijker. Ik kon me toen meer focussen op mijn prestaties in het veld, vanaf dat moment ging het snel."