Geschreven door Jordi Smit 28 nov 2020 om 15:11

© Proshots

Azor Matusiwa doet het dit seizoen wederom uitstekend bij FC Groningen. De middenvelder gold ooit als groot talent bij Ajax, maar de Amsterdammers lieten hem twee jaar geleden naar De Graafschap vertrekken. Zijn transfer vindt hij nog altijd spijtig.

De 22-jarige voetballer deed tijdenlang ervaring op bij Jong Ajax en mocht in het laatste duel van het seizoen 2017/2018 zelfs aantreden voor Ajax 1. In de uitwedstrijd tegen Excelsior deed Matusiwa het prima, totdat het noodlot toesloeg. “Ik had al een tijdje wat liesklachten, maar ik zat in zó’n lekkere flow dat ik gewoon doorspeelde”, legt de voetballer uit aan Voetbal International. “Na het seizoen bleek echter dat het veel méér was dan een lichte blessure. Een spier van mijn bovenbeen naar mijn buik bleek verkort, waardoor ik overal klachten kreeg. Daar had ik niet veel langer mee moeten rondlopen, want dan had het zomaar einde verhaal kunnen zijn.”

Het duurde uiteindelijk een half jaar totdat Matusiwa weer fit op het trainingsveld kon verschijnen, waarna hij hoopte snel weer bij Ajax 1 aan te sluiten. De trainers van Ajax dachten daar echter anders over. “De club wilde dat ik weer onder aan de ladder zou beginnen, bij Jong. Dat was een enorme teleurstelling. Ik had meer waardering verwacht.” Na een verhuurperiode van een half jaar aan De Graafschap, kwam Matusiwa in de zomer van 2019 terecht bij FC Groningen. De geboren Hilversummer maakt daar een uitstekende indruk. Dit seizoen lukte het Matusiwa met zijn FC Groningen zelfs om zijn oude werkgever de vooralsnog enige nederlaag van het competitieseizoen te bezorgen.