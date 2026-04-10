Matusiwa richting Premier League: "Staat hoog op mijn lijstje"

Gijs Kila
bron: Voetbalzone
Azor Matusiwa
Azor Matusiwa Foto: © BSR Agency

Azor Matusiwa hoopt dit seizoen promotie af te dwingen met Ipswich Town en daarmee een grote persoonlijke droom waar te maken. De middenvelder kijkt daarbij niet alleen naar sportief succes, maar ook naar het moment waarop hij zichzelf terugziet in het iconische programma Match of the Day. Dat vertelt de oud-speler van FC Groningen en Ajax aan Voetbalzone.

Een belangrijk moment in zijn seizoen beleefde hij begin maart, toen hij zijn eerste doelpunt voor Ipswich maakte tegen Hull City. "Een prachtig moment. Heel belangrijk ook, want het was tegen de nummer vijf. Als je dan in de zeventigste minuut de ban kunt breken met zo’n mooi doelpunt, voelt het ook echt alsof je de supporters en medespelers iets teruggeeft."

De controleur staat niet bekend om zijn doelpunten, maar deze treffer betekende veel voor hem. "Ik scoor niet vaak, maar ook al zou ik er veel maken, zou dit een van de mooiere doelpunten zijn."

Matusiwa is ook onder de indruk van de fanatieke achterban van Ipswich. Het stadion zit iedere wedstrijd vol en ook uitwedstrijden worden massaal bezocht. "We hebben echt hele goede supporters, ze zijn heel trouw. Ook doordeweeks reizen ze honderden kilometers af. Het is gewoon tof om voor zulke supporters te spelen. Ik wil ze graag meenemen in mijn Premier League-droom."

Die droom gaat verder dan alleen promotie. Als kind keek hij al naar Match of the Day, waar hij werd geïnspireerd door grote namen van Manchester United. "Carlos Tevez, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, noem al die gekke namen maar op. Spelen op Old Trafford staat daardoor hoog op mijn lijstje."

Toch blijft hij realistisch over de weg die nog afgelegd moet worden. "We staan er hartstikke goed voor, maar in het Championship is er geen tijd om achterover te leunen."

