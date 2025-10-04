Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Maurice Steijn baalt: "Hebben ze in de wedstrijd laten komen"

Tom
bron: Voetbal International
Maurice Steijn
Maurice Steijn Foto: © Pro Shots

Maurice Steijn stond na afloop van Sparta - Ajax (3-3) met gemengde gevoelens in de catacomben van Het Kasteel. De trainer wilde de Amsterdammers voorafgaand aan het duel niet onderschatten. 

"Dit is nog steeds Ajax met 23 internationals", citeert Voetbal International Steijn. "Het enige wat je jezelf kunt verwijten is dat je Ajax op de knieën had, je de 4-1 kun maken en daarna de 4-2."

Sparta liet Ajax terugkomen, vond Steijn. "Na de 3-1 hebben we niet meer gevoetbald. We hebben Ajax in de wedstrijd laten komen. We liepen te veel achteruit en trapten ballen zomaar weg. We hebben het niet goed uitgevoetbald, dat is jammer."

