Maurice Steijn: "Er was destijds niet veel voetbalkennis bij Ajax"
Maurice Steijn heeft goede herinneringen aan de korte periode waarin hij bij Ajax samenwerkte met Louis van Gaal. De oud-trainer vertelt dat de voormalig bondscoach hem in de laatste weken van zijn tijd in Amsterdam veel heeft geholpen.
Bij Het Oranje Café blikt Steijn terug op die periode. "In mijn laatste vijf à zes weken bij Ajax heb ik heel intensief contact gehad met Louis van Gaal. Dat was een heel prettig contact, totdat mijn periode daar uiteindelijk ophield. Daarna hebben we nog wel contact gehad, maar dat verwaterde vanzelf. In die periode was het heel intensief en voor mij was het heel fijn om zo'n klankbord te hebben, iemand met zo'n staat van dienst."
Steijn was blij dat hij met Van Gaal kon overleggen over allerlei voetbalzaken. "Voor mij had dat zeker toegevoegde waarde, omdat er destijds verder niet zo heel veel voetbalknowhow binnen de club aanwezig was. Ik was er dan ook heel blij mee dat ik met hem kon sparren. Ik kon mijn ideeën over trainingen, wedstrijden en opstellingen met hem delen. Dat was voor mij heel prettig."
Toch kwam de samenwerking volgens Steijn eigenlijk net te laat. "Voor mijn gevoel kwam hij alleen net iets te laat. De druk was op dat moment al enorm, maar desondanks was ik heel blij dat ik met hem mocht sparren."
Aan het einde van het gesprek maakte presentator Sam van Royen nog een grap over technisch directeur Sven Mislintat. Hij zei dat er met Mislintat toch ook genoeg voetbalkennis binnen de club was. Steijn kon daar wel om lachen en reageerde: "Ja, dat vergat ik erbij te zeggen."
Maurice Steijn: "Er was destijds niet veel voetbalkennis bij Ajax"
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