Maurice Steijn gevraagd naar samenwerking met Sven Mislintat
Maurice Steijn heeft na zijn samenwerking met Sven Mislintat nooit meer contact gehad met de Duitser. De oefenmeester kende een korte, onsuccesvolle periode bij Ajax met de directeur.
Mislintat stelde Steijn in 2023 aan als hoofdtrainer van Ajax, maar beiden haalden de winterstop niet. Bij Vandaag Inside wordt de oefenmeester gevraagd of hij nog weleens contact heeft met zijn oud-collega. "Nee", lacht Steijn. "We waren onwijs goed", voegt hij met enig sarcasme toe.
Na zijn zeer teleurstellende periode in Amsterdam keerde Mislintat terug bij Borussia Dortmund. Ook dat avontuur eindigde snel. Vervolgens werkte Diamantauge een half seizoen bij Fortuna Düsseldorf. Steijn weet niet waarom het de Duitser lukt om steeds weer nieuwe klussen te vinden, maar René van der Gijp heeft wél een verklaring.
De voormalig vleugelaanvaller denkt dat Mislintat nog steeds teert op een goede periode bij Borussia Dortmund in het verleden. "Hij heeft Ousmane Dembélé naar Borussia Dortmund gehaald", weet hij, "en dat is het dan."
Maurice Steijn gevraagd naar samenwerking met Sven Mislintat
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