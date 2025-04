"Maurice Steijn had met dit materiaal absoluut hetzelfde bereikt"

Hugo Borst heeft een boekje opengedaan over de wonderlijke wereld van de voetballerij. De columnist ziet dat bepaalde keuzes grote gevolgen kunnen hebben. Zo heeft Borst nieuws over Maurice Steijn.

"Het komt rechtstreeks van zijn zaakwaarnemer, die het een vriend van mij vertelde", schrijft Borst in het Algemeen Dagblad. "Ik kende het verhaal niet. Wat blijkt: Steijn was afgelopen zomer helemaal rond met Go Ahead Eagles. Hij vroeg om uitstel omdat er een bijzondere buitenlandse club belangstelling toonde, een topclub uit Marokko. Daar wilde hij op wachten. Dat duurde echter zo lang dat ze in Deventer moesten doorschakelen naar ene Paul Simonis. En laat deze grote onbekende, Simonis, met Go Ahead dit seizoen het leukste voetbal van de eredivisie spelen."

"Ik denk nu steeds: wat een gemiste kans voor Steijn", vervolgt Borst. "Die was na het échec bij Ajax toe aan eerherstel. Het kan natuurlijk zo zijn dat alleen Paul Simonis verantwoordelijk is voor het oogstrelende voetbal in de Adelaarshorst, maar Steijn had met dit materiaal absoluut hetzelfde bereikt. Ik stel dat omdat hij het bij Sparta ruim een jaar meer dan uitstekend heeft gedaan."

Steijn is nu teruggekeerd bij Sparta Rotterdam en heeft de Kasteelclub uit de degradatiezone geholpen. "Sparta weet weer wat winnen is en mede dankzij implosie van Willem II zie ik het goedkomen. Leuk op de korte termijn. Maar dan. We sterven op het Kasteel van de huurlingen. Steijn heeft daarmee Feyenoord, FC Twente en Ajax enorm geholpen, die krijgen straks waardevolle spelers terug. Sparta moet komende zomer weer helemaal opnieuw beginnen", aldus Borst, die onder meer doelt op Ajax-speler Kristian Hlynsson.