Maurice Steijn: "Hij kan scoren, dat heeft hij bij Ajax bewezen"

"Voor de duidelijkheid: ik wilde niet dat Neghli en Verschueren weggingen", vertelt Steijn in Voetbal International. "Die wilde ik graag houden, want dat was mijn scorend vermogen. Met Krystian Hlynsson haal je wel iemand die doelpunten kan maken. Dat heeft hij ook bij Ajax bewezen. Carel Eiting is uitstekend in standaardsituaties en moet voor de assists zorgen. Mitchell zijn statistieken zijn niet goed, maar je hoopt wel. Als je hem vertrouwen geeft…"

"Maar in alle eerlijkheid: ik heb met spelers gesproken die wél doelpunten kunnen maken, maar die andere keuzes hebben gemaakt. Die niet voor Sparta kiezen, omdat je staat waar je staat op dit moment. Dat is de realiteit. Nogmaals ik ben hartstikke blij met die spelers. We moeten aan de slag. Dat is wel wat het is", aldus Steijn.