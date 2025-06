Maurice Steijn hoopt op komst Ajacied: "Voor mij topkandidaat"

Bakkati ging twee jaar geleden met Steijn mee naar Ajax. De hoofdtrainer werd al snel ontslagen, maar de 43-jarige Groninger staat nog steeds onder contract in Amsterdam. Wat Steijn betreft komt Bakkati deze zomer naar Sparta Rotterdam. "We moeten er nog een assistent bij hebben", vertelt hij aan ESPN. "Het is nog niet zeker. Hij is een van de kandidaten, maar dat is nog niet beklonken."

Bakkati was naar verluidt ook even in beeld bij SC Heerenveen, maar de club uit Friesland heeft de technische staf al volledig ingevuld. Toch is de weg naar Sparta nog niet helemaal vrij, gezien zijn contract bij Ajax. "Voor mij is hij de topkandidaat en voor Nijkamp (technisch directeur red.) ook", benadrukt Steijn. "Maar dan moet je altijd nog afwachten of het lukt."