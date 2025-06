Maurice Steijn langer actief in de Eredivisie: "Honger naar meer"

Steijn is verheugd dat hij volgend seizoen ook nog de trainer is van Sparta. "Het moment van instappen was op een lastig moment dit seizoen, maar als ik zie wat we met de gehele club hebben bereikt dan maakt me dat trots en geeft me ook honger naar meer", zegt de oud-Ajacied op de clubsite. "De keuze voor Sparta is ook een keuze voor continuïteit en vertrouwen in elkaar."

"Iedereen kan zien dat Sparta al jaren in de lift zit en als gehele club nog steeds progressie maakt. Daar draag ik volgend seizoen ook graag aan bij en vanaf nu is er duidelijkheid voor iedereen en gaan we keihard aan de slag om het seizoen 2025/2026 succesvol te laten zijn", aldus voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn.