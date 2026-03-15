Maurice Steijn lovend over Ajax: "Dat overkomt ons niet zo vaak"

Maurice Steijn maakt zich geen zorgen over de mindere reeks van Sparta Rotterdam. De ploeg verloor zaterdag met 4-0 op bezoek bij Ajax en wacht inmiddels zes wedstrijden op een overwinning, maar volgens de trainer moet dat resultaat in perspectief worden geplaatst.

Na afloop benadrukte Steijn bij ESPN dat Sparta nog altijd een sterk seizoen draait. "Tuurlijk, het is tot nu toe een prachtig seizoen." Daarbij wees hij op de eerdere resultaten van zijn ploeg. "We hebben ook een mooie reeks gehad met vijf overwinningen op een rij. Nu vijf keer niet, maar daar zit ook Heerenveen-uit, AZ-uit en Ajax-uit bij."

Volgens Steijn is het voor een club als Sparta niet vreemd dat zulke wedstrijden lastig zijn. "Als Sparta kan dat ook, dat je die niet wint." Toch erkent hij dat er in sommige duels misschien meer mogelijk was. "Een aantal keer had er misschien meer in gezeten, maar vandaag hadden we geen recht van spreken."

Tegen Ajax zag de trainer dat zijn ploeg op meerdere fronten werd afgetroefd. "We werden afgetroefd in duels en waren aan de bal niet goed." Vooral de strijd om de tweede bal viel volgens hem in het voordeel van de Amsterdammers uit. "De tweede bal was bijna altijd voor hen, zij waren scherper en feller in duels en dat overkomt ons niet zo vaak."

Daarmee vond Steijn de overwinning van Ajax uiteindelijk verdiend. "Je zag dat er energie in zat bij ze en daarom hebben ze ook terecht gewonnen."

Ondanks de reeks zonder overwinning blijft de trainer rustig. Hij benadrukte tegenover zijn spelers dat wedstrijden tegen de traditionele top vaak als extra worden gezien. "Ik heb ook tegen de jongens gezegd: Ajax, Feyenoord en PSV-uit zijn bonuspunten."

Volgens Steijn ligt de focus daarom op andere wedstrijden in het resterende seizoen. "Dan moet je top zijn, dat waren we vandaag niet." De echte kansen op punten liggen volgens hem in de komende weken. "Maar het is veel belangrijker om komende weken de punten te pakken tegen ploegen die lager op de ranglijst staan."