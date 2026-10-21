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Maurice Steijn naar PEC Zwolle? "Dan zou ik zeggen: veel succes"

Niek
Maurice Steijn
Maurice Steijn Foto: © Pro Shots

PEC Zwolle is op zoek naar een nieuwe trainer en volgens Arnold Bruggink zou de club goed kunnen gebruiken wat voormalig FC Utrecht-trainer Ron Jans jarenlang bracht. De analist denkt dat vooral energie en vertrouwen terug moeten keren in Zwolle.

Bram van Polen hoorde ondertussen een andere naam rondzingen als mogelijke nieuwe hoofdtrainer. "Ik heb de naam Steijn gehoord, maar goed, dat zijn geruchten", vertelt de oud-PEC'er in Voetbalpraat. "Ik heb het niet van Gerry Hamstra gehoord."

Een komst van Maurice Steijn zou voor een pikante hereniging met Sydney van Hooijdonk zorgen. De twee werkten eerder samen bij NAC Breda, waar Steijn de spits weinig gebruikte. Vader Pierre van Hooijdonk uitte later bij Studio Voetbal zware beschuldigingen aan het adres van Steijn, maar bood daarvoor uiteindelijk publiekelijk zijn excuses aan omdat hij geen bewijs had.

"Mochten Steijn en Van Hooijdonk daadwerkelijk gaan samenwerken bij PEC, dan zou ik zeggen: veel succes", reageert Thijs Zwagerman. Van Polen vult aan: "Als dit überhaupt speelt, mag ik toch hopen dat Sydney van tevoren wordt ingelicht."

Bruggink denkt vooral dat PEC iemand nodig heeft die het gevoel rond de club volledig kan omdraaien. "Er moet energie en vertrouwen in de groep komen."

Gevraagd naar het soort trainer dat daarbij past, verwijst hij naar de voormalig oefenmeester van FC Utrecht. "Een type Ron Jans. Ik snap dat Jans het niet zelf gaat doen, maar zo'n soort trainer is wel wat PEC nodig heeft."

Van Polen sluit zich daarbij aan. "Het is de kunst om het hele sentiment te draaien en alle gezichten dezelfde kant op te krijgen binnen de club: van de supporters tot kantoormedewerkers. Dat kan iemand als Jans als geen ander."

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