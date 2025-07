Maurice Steijn plukt gewenste assistent-trainer weg bij Ajax

Bakkati kwam in de zomer van 2023 samen met Steijn naar Amsterdam, maar zag de hoofdtrainer al snel ontslagen worden. Bakkati bleef onder contract staan bij Ajax, maar had afgelopen seizoen geen plek in de technische staf van Francesco Farioli en ook dit seizoen was er geen toekomst in Amsterdam. Nu wordt de 43-jarige Groninger bij Sparta Rotterdam herenigd met Steijn.

Eerder was Bakkati als assistent van Jaap Stam actief bij Reading, PEC Zwolle, FC Cincinnati en Feyenoord. Als speler kwam hij uit voor SC Heerenveen, ADO Den Haag, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle en FC Emmen.