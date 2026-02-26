'Maurice Steijn staat hoog op het lijstje van Eredivisie-club'

FC Utrecht is in de zoektocht naar een opvolger van Ron Jans nog niet bezig met concrete gesprekken, maar de contouren van het kandidatenlijstje worden wel steeds duidelijker. Dat meldt De Telegraaf.

Volgens bronnen rond de club worden Rick Kruys en Maurice Steijn intern als prominente kandidaten besproken. De verwachting is dat FC Utrecht op korte termijn wil doorpakken en gesprekken zal aangaan met één of meerdere trainers.

Bij Sparta Rotterdam houdt men er rekening mee dat FC Utrecht zich mogelijk gaat melden voor Steijn. De trainer staat met Sparta knap zevende in de Eredivisie en is al geruime tijd in gesprek over een contractverlenging. Sparta hoopte enkele weken geleden al tot een akkoord te komen, maar de onderhandelingen lopen nog. Het lijkt erop dat Steijn voorlopig zijn opties openhoudt in aanloop naar de gebruikelijke trainerscarrousel in de Eredivisie.

Rick Kruys heeft als voordeel dat hij een uitgebreid verleden heeft bij FC Utrecht. Dat zou in zijn voordeel kunnen werken, aangezien clubeigenaar Frans van Seumeren gevoelig is voor trainers met een Utrecht-achtergrond. Kruys was eerder speler, assistent-trainer en kortstondig interim-trainer in de Galgenwaard, samen met Dick Advocaat. De afgelopen jaren ontwikkelde hij zich verder als hoofdtrainer bij VVV-Venlo en FC Volendam.