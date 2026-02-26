Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
'Maurice Steijn staat hoog op het lijstje van Eredivisie-club'

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Maurice Steijn
Maurice Steijn Foto: © BSR Agency

FC Utrecht is in de zoektocht naar een opvolger van Ron Jans nog niet bezig met concrete gesprekken, maar de contouren van het kandidatenlijstje worden wel steeds duidelijker. Dat meldt De Telegraaf.

Volgens bronnen rond de club worden Rick Kruys en Maurice Steijn intern als prominente kandidaten besproken. De verwachting is dat FC Utrecht op korte termijn wil doorpakken en gesprekken zal aangaan met één of meerdere trainers.

Bij Sparta Rotterdam houdt men er rekening mee dat FC Utrecht zich mogelijk gaat melden voor Steijn. De trainer staat met Sparta knap zevende in de Eredivisie en is al geruime tijd in gesprek over een contractverlenging. Sparta hoopte enkele weken geleden al tot een akkoord te komen, maar de onderhandelingen lopen nog. Het lijkt erop dat Steijn voorlopig zijn opties openhoudt in aanloop naar de gebruikelijke trainerscarrousel in de Eredivisie.

Rick Kruys heeft als voordeel dat hij een uitgebreid verleden heeft bij FC Utrecht. Dat zou in zijn voordeel kunnen werken, aangezien clubeigenaar Frans van Seumeren gevoelig is voor trainers met een Utrecht-achtergrond. Kruys was eerder speler, assistent-trainer en kortstondig interim-trainer in de Galgenwaard, samen met Dick Advocaat. De afgelopen jaren ontwikkelde hij zich verder als hoofdtrainer bij VVV-Venlo en FC Volendam.

Sean Steur baalt

'Sean Steur staat op het transferlijstje van Europese topclub'

Maarten Paes en Jorthy Mokio

Paes doet boekje open over Ajax-speler: "Een emotioneel moment"

Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

