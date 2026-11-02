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Maurice Steijn staat voor opvallende terugkeer: "Geef hem twee jaar"

Joram
Maurice Steijn
Maurice Steijn Foto: © Pro Shots

Maurice Steijn is nadrukkelijk in beeld om de nieuwe trainer van ADO Den Haag te worden. De club heeft inmiddels contact gehad met de 52-jarige Hagenaar, die geldt als een belangrijke kandidaat om de ontslagen Robin Peter op te volgen. Dat meldt Omroep West.

ADO zou graag opnieuw met Steijn in zee gaan en zet volgens de regionale omroep vol in op zijn komst. De trainer stond tussen 2010 en 2014 al aan het roer bij de club uit zijn geboortestad. Daarna werkte hij bij onder meer NAC Breda, VVV-Venlo, Al Wahda, Sparta Rotterdam en Ajax. Sinds zijn vertrek bij Sparta afgelopen zomer zit Steijn zonder club.

Hans Kraay junior ziet de mogelijke terugkeer wel zitten. De ESPN-analist hoeft niet lang na te denken over wie Peter moet opvolgen. "Zet Maurice Steijn voor de groep", raadt Kraay jr. aan bij ESPN. "Geef hem een contract voor twee jaar. Bij Sparta, toen ze met het water aan de lippen stonden, hield hij de club in alle rust en met realistisch voetbal met vlag en wimpel in de Eredivisie. Laat hem het kunstje om de hoek van zijn huis nog maar eens een keer herhalen!"

Volgens Kraay heeft ADO vooral behoefte aan een trainer die de spelers vertrouwen kan geven. "Ze hebben een aaier nodig, iemand die de ploeg vertrouwen geeft, en dat kan Maurice Steijn", besluit Kraay jr. "Maar als ik hem was, zou ik wel de zekerheid willen hebben van échte versterkingen in de winter en absoluut geen halve."

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