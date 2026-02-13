Maurice Steijn baalde van Ajax-transfers: "Twaalf nieuwe spelers"

Maurice Steijn heeft nog eens teruggekeken naar zijn periode als hoofdtrainer van Ajax. De oefenmeester geeft aan dat de relatie met Sven Mislintat al snel bekoelde en dat er onenigheid ontstond met de Duitse bestuurder.

"Waar je eigenlijk van uitgaat dat dat twee handen op één buik moet zijn, is dat eigenlijk vanaf het begin af aan fout gegaan", vertelde Steijn in de podcast van Showbird. "En natuurlijk maak je zelf ook veel fouten, en heb ik veel fouten gemaakt in die periode. Ik had ook wel nauwkeuriger kunnen zijn in het samenstellen van mijn staf."

"Als je terugkijkt, dan had ik, gezien alle commotie en alles wat er gebeurd was, misschien wel eerder de handdoek moeten gooien. Eigenlijk al na drie of vier wedstrijden had ik het gevoel van: deze samenwerking gaat op niets uitlopen", vervolgt hij. De kern van het probleem zat in het transferbeleid bij Ajax. "Ik stond niet achter een gedeelte van de spelersgroep die gehaald werd."

"In de periode Ajax zijn er twaalf nieuwe spelers gekomen. Misschien was ik het met de komst van twee of drie spelers eens. Je moet het eigenlijk over zeven, acht spelers minimaal helemaal eens zijn. Er was veel ervaring verkocht of vertrokken", gaat de trainer van Sparta verder. En wat ervoor terugkwam, overtuigde hem niet. "Elf, twaalf nationaliteiten. Dus in totale samenstelling klopte die spelersgroep niet."

"We hebben toen heel lang gesproken, ik denk een uur of vijf. Ik dacht: dit kan wel eens een heel mooi verhaal worden. Dat is vanaf dag één fout gelopen", aldus Steijn, die desondanks zonder rancune naar Ajax kijkt. "Ik leef niet op rancune, helemaal niet, want ik heb daar, ondanks dat het maar zes maanden is geweest, de club ongelooflijk leren waarderen. En met een aantal mensen samengewerkt, waaronder bijvoorbeeld Menno Geelen, waar ik uitstekend contact mee had en nog steeds mee heb."