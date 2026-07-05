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Ajax historie & oud-spelers

Maurice Steijn wacht op nieuwe club: "Je moet wel reëel zijn"

Max
bron: Het Oranje Cafe
Maurice Steijn
Maurice Steijn Foto: © BSR Agency

Maurice Steijn blijft graag in de Eredivisie werkzaam. De voormalig Ajacied beseft echter ook dat alle vacatures momenteel al ingevuld zijn. 

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Steijn vertrok na afgelopen seizoen bij Sparta Rotterdam en oriënteert zich momenteel op een nieuw avontuur. "Het liefst blijf ik in Nederland, maar ik sta ook wel open voor het buitenland", vertelt hij in Het Oranje Café. "Maar mijn focus ligt binnen Nederland, dan moet je wel reëel zijn dat daar alle plekjes bezet zijn."

Een groot avontuur in het verre buitenland ziet de oefenmeester niet zitten. "Dan moet je wel denken aan Europa en misschien het Midden-Oosten. Dit omdat ik niet te ver van mijn familie wil zijn, ook niet in tijdsverschil", legt hij uit. "Er is niet specifiek één club waar ik graag heen wil. Er zijn heel veel mooie clubs."

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