Maurice Steijn weer naar topclub? "Dan zou ik het zeker doen"

Maurice Steijn kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn periode bij Sparta Rotterdam, waar hij aan het einde van het seizoen afscheid neemt. De trainer vond op Het Kasteel opnieuw zijn trainersgeluk terug, na een teleurstellende tijd bij Ajax.

"Mensen zeggen dat Sparta veel aan me te danken heeft, omdat ik ze twee keer in de Eredivisie heb gehouden en we straks misschien wel twee keer de play-offs hebben gehaald. Maar ik ben Sparta ook dankbaar. Door de club ben ik bij Ajax terechtgekomen en heb ik me na die periode bij Ajax kunnen rehabiliteren."

Volgens Steijn was die herstart belangrijk na een zware periode in Amsterdam. Hij merkte dat daarna "de beeldvorming" over hem veranderde. "Een club als Ajax staat normaal gesproken heel mooi op je cv, maar dat was nu anders. Ik stond er voordat ik naar Ajax ging beduidend beter op dan daarna."