Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Maurice Steijn weer naar topclub? "Dan zou ik het zeker doen"

Arthur
bron: NU.nl
Maurice Steijn Foto: © BSR Agency

Maurice Steijn kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn periode bij Sparta Rotterdam, waar hij aan het einde van het seizoen afscheid neemt. De trainer vond op Het Kasteel opnieuw zijn trainersgeluk terug, na een teleurstellende tijd bij Ajax.

"Mensen zeggen dat Sparta veel aan me te danken heeft, omdat ik ze twee keer in de Eredivisie heb gehouden en we straks misschien wel twee keer de play-offs hebben gehaald. Maar ik ben Sparta ook dankbaar. Door de club ben ik bij Ajax terechtgekomen en heb ik me na die periode bij Ajax kunnen rehabiliteren."

Volgens Steijn was die herstart belangrijk na een zware periode in Amsterdam. Hij merkte dat daarna "de beeldvorming" over hem veranderde. "Een club als Ajax staat normaal gesproken heel mooi op je cv, maar dat was nu anders. Ik stond er voordat ik naar Ajax ging beduidend beter op dan daarna."

Toch sluit Steijn een nieuwe stap naar de absolute top niet uit. Eerder gaf hij al aan dat hij zich na zijn Ajax-periode opnieuw moest bewijzen voordat een topclub weer in beeld zou komen. "Ik denk dat ik me heb bewezen", zegt Steijn tegenover NU.nl. "Ik zou een grote club wel weer aandurven."

Voor Steijn draait het echter niet alleen om een terugkeer naar de top. "Ik zat prima bij Sparta toen Ajax opeens op mijn pad kwam. Ik plan mijn carrière niet, maar wil werken bij een club met een goed plan. Als er nog een grote club komt, zal ik het zeker doen. Zo niet, dan slaap ik er geen dag minder om."

Gerelateerd:
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Maurice Steijn
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

Maurice Steijn weer naar topclub? "Dan zou ik het zeker doen"

'André Onana kan zijn carrière nieuw leven inblazen in Turkije'

Rots reageert op interesse Ajax: "Weet dat ik op de radar sta"

Perr Schuurs mogelijk terug naar Ajax? "Wil bewust keuzes maken"

Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Óscar García wijzigt basiself'

Flemming over Ajax-tijd: "Ik dwong het zelf niet genoeg"

'Daley Blind (36) gaat mogelijk de selectie van Ajax versterken'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws