2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Mauro Rosales adviseert Ajacied: "Hij heeft de perfecte leeftijd"

Mauro Rosales als Ajacied
Mauro Rosales als Ajacied

Mauro Rosales is enthousiast over de transfer van Maher Carrizo naar Ajax. De voormalig Ajacied zat tegen NEC al bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers, maar debuteerde nog niet.

"Ik zou Maher adviseren om de taal, Engels of Nederlands, zo snel mogelijk te leren", vertelt Rosales aan Ajax Showtime. "Dit helpt hem niet alleen met voetbal in het algemeen, maar het zal hem ook in het dagelijkse leven ten goede komen. Ik zou hem ook aanraden om echt te genieten van de club, de fans en de faciliteiten, zodat hij zich nog verder kan ontwikkelen om een nog betere speler te worden."

"Hij is op de perfecte leeftijd om het beste bij de club te leren. Je speelt internationale wedstrijden en je leert bij wat betreft discipline en technische vaardigheden, zodat hij uiteindelijk een volgend niveau kan bereiken", vervolgt hij. Rosales kan genieten van de kersvers Ajacied. "Ik kan de eigenschappen van Maher zeer waarderen."

"Hij is dapper in de een-tegen-eensituaties, voelt zich comfortabel voor het doel, heeft voor zijn leeftijd een sterke persoonlijkheid, is veelzijdig omdat hij zowel op de flanken als centraal kan spelen, en hij is een speler die al vanaf jonge leeftijd succesvol is dankzij zijn toewijding, energie en werkethiek. Carrizo heeft waarschijnlijk wat tijd nodig om zich aan te passen aan de filosofie van Ajax. Het is een speler die de club enorm kan helpen en alle kwaliteiten heeft om succesvol te zijn", aldus Rosales.

