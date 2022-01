Geschreven door Idse Geurts 04 jan 2022 om 11:01

Max de Waal heeft zijn contract bij Ajax met één jaar verlengt. Hierdoor ligt de talentvolle aanvaller tot medio 2024 vast in Amsterdam. Toch zal De Waal nog even moeten wachten op speelminuten bij Ajax 1. De Waal vertrekt immers op huurbasis naar PEC Zwolle. Hier hoopt de spits meer Eredivisie ervaring op te doen. Tegenover de officiële kanalen van PEC laat De Waal weten erg blij te zijn met zijn, tijdelijke, overstap. “Voor mij komt deze tijdelijke overstap naar PEC Zwolle op een prachtig moment. Na net mijn contract bij Ajax verlengd te hebben dient via PEC de mogelijkheid zich aan om me voor het eerst in de Eredivisie te laten zien. Dat is iets waar ik al die jaren hard voor gewerkt heb en enorm naar uitkijk”.

Voor Jong Ajax zal het vertrek van De Waal wel een aderlating zijn. De spits was dit seizoen goed bezig in de Keuken Kampioen Divisie. De spits was voor de winterstop goed voor negen doelpunten. Ook werd De Waal verkozen tot beste talent van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie. Hopelijk weet de jonge aanvaller goed te presteren bij PEC. Wie weet krijgt De Waal dan volgend seizoen wel een vast plekje bij de eerste selectie van Ajax.