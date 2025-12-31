Max Huiberts: "Er zijn mensen binnen Ajax die mij gepolst hebben"

Max Huiberts heeft aangekondigd na dit jaar te stoppen als directeur voetbalzaken bij AZ. De ervaren bestuurder, die tien jaar bij de Alkmaarders werkt, heeft een indrukwekkend cv en bevestigd dat hij gepolst is voor een functie bij Ajax.

"Er zijn mensen binnen Ajax die mij inderdaad gepolst hebben. Daar is het bij gebleven. Maar welke club er ook belt, ze krijgen allemaal hetzelfde antwoord", vertelt Huiberts in gesprek met Voetbal International.

Huiberts lijkt het niet echt te hebben met Ajax. "Dat hangt een beetje om mij heen, hè? Bijzonder vind ik dat. Want ik herken dat beeld niet", meent hij. "Het is denk ik ontstaan door ons verzet op sommige momenten tegen Ajax. Op sportief vlak omdat we wilden bewijzen dat we wel degelijk van ze kunnen winnen. Nou, we hebben de laatste negen wedstrijden niet van ze verloren. En op directieniveau zijn Eenhoorn en ik een paar keer de confrontatie aangegaan. Bijvoorbeeld rond de overstap van Kroes naar Ajax."

"Maar meestal was het op een breder vlak, vanwege de voorkeurspositie die de traditionele topclubs hebben bij de KNVB", vervolgt Huiberts. "Dat denkpatroon is niet goed, als je het algehele Nederlandse voetbal sterker wil maken. Maar zoals de regelgeving is, snap ik dat Ajax het goed vindt zo. Het heeft niks met aversie tegen wie dan ook van die club te maken. Sterker nog, in het verleden was ik hartstikke goed met Edwin van der Sar en Marc Overmars. Ik heb nog met ze samengespeeld in Jong Oranje."

Het is de vraag of Huiberts ooit nog aan de slag gaat bij een andere Nederlandse club. "Daar heb ik echt niet over nagedacht. Omdat het voorlopig sowieso geen optie voor mij is. Het kan zo zijn dat ik over een jaar constateer dat ik me stierlijk verveel. Maar zoals ik er nu in zit, zie ik dat niet gebeuren", besluit hij.