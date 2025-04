Max Huiberts wijst: "Hij kijkt vooral wat goed is voor Ajax"

Van directeuren tot trainers en jeugdopleiders: in de top van de Eredivisie zijn opvallend veel mensen met een verleden bij AZ actief. Is dat louter toeval, of schuilt er meer achter deze trend? Wat zegt dit over de invloed van de Alkmaarse club op het Nederlandse voetbal die ook rijkt tot Ajax. Huiberts ziet ook een gevaar als het zogenoemde 'Herenakkoord' afloopt.