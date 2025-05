Max Verstappen ziet Ajax verliezen: "Een heel fijn resultaat"

"Dat was natuurlijk ook voor mij een heel fijn resultaat", begint Verstappen tegenover De Telegraaf, doelend op de bizarre Eredivisie-woensdag, waarin PSV over Ajax ging op de ranglijst. De Eindhovenaren versloegen met 4-1 Heracles Almelo, terwijl de Amsterdammers in de absolute slotsecondes een 1-2 voorsprong uit handen gaven tegen FC Groningen.

"Het is wel een gekkenhuis geweest dit seizoen", vervolgt Verstappen, die er vertrouwen in heeft dat zijn club komende zondag bij Sparta de schaal in de wacht sleept. "Ik denk wel dat ze het redden, zeker gezien de vorm die ze de laatste weken hebben. Zondag na mijn race (in Imola, red.) wil ik het graag heel snel weten. Als ze het nu nog weggeven, zou dat wel heel bizar zijn. Al denk ik dat Ajax misschien nog wel een moeilijkere wedstrijd voor de boeg heeft tegen FC Twente."