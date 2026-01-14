Maximilian Ibrahimovic gaat vader achterna: "Lijk niet op hem"

Ajax maakte woensdagochtend de komst van Maximilian Ibrahimovic bekend. De 19-jarige Zweed wordt voor een half jaar gehuurd van AC Milan, met een optie tot koop. Ondanks de lof van zijn vader Zlatan over de Amsterdamse club, is Maximilian vooral gefocust op zijn eigen ontwikkeling bij de Godenzonen.

"Het is natuurlijk cool dat hij ook voor Ajax heeft gespeeld. Ik ben blij dat ik nu dezelfde kans krijg, maar ik wil mijn eigen verhaal schrijven", zegt Ibrahimovic tegen de clubkanalen van Ajax. "Ik ben hier om mijn eigen ding te doen."

Voorafgaand aan de transfer sprak hij met Zlatan, die hem alleen maar positieve dingen over Ajax meegaf. "Hij zei dat Ajax geweldig was, dat Amsterdam een fantastische stad is, dat de fans heel goed zijn en dat de competitie prettig is. Alleen maar positieve dingen. Ik denk dat hij blij is", aldus de jonge aanvaller.

De druk van zijn beroemde achternaam speelt voor Maximilian geen rol. "Ibrahimovic is gewoon een naam. Ik ben gewoon Maximilian. Het brengt voor mij geen extra druk. Als mijn achternaam me echt zou bezighouden, zou ik wel op de universiteit zitten om te studeren. Dan zou voetbal niet leuk zijn. Ik lijk niet eens op hem", lacht hij.

De keuze voor Ajax lag volgens hem voor de hand. "Ik hou van de filosofie van Ajax en van aanvallend voetbal. Dat past heel goed bij mij. In Italië spelen veel teams met een laag blok; tactisch leer je daar alles, maar het Nederlandse voetbal past beter bij mijn spel. Ik wil mezelf hier ontwikkelen en dan zien we wel wat er gebeurt. Ik zou graag een grote speler willen worden voor Ajax."