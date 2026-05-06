'Maximilian Ibrahimovic kan na half jaar weer vertrekken bij Ajax'

Door zijn achternaam werd hij met veel verwachtingen binnengehaald, maar het verblijf van Maximilian Ibrahimovic in Amsterdam lijkt van korte duur te zijn geweest. Ajax is niet van plan de koopoptie in de huurovereenkomst met AC Milan te lichten, zo meldt onder meer VoetbalPrimeur .

In januari zorgde Ajax nog voor een verrassing door Ibrahimovic op huurbasis over te nemen van AC Milan. In de deal werd een optie tot koop opgenomen, waarmee de club de negentienjarige aanvaller voor 3,5 miljoen euro definitief had kunnen vastleggen als de samenwerking succesvol zou blijken. Daar is echter geen sprake van.

De Zweedse aanvaller wist zich in Amsterdam niet te onderscheiden. Na vier invalbeurten in de Keuken Kampioen Divisie en een officieus debuut in het eerste elftal tijdens een oefenduel met FC Volendam, liep hij een langdurige blessure op. In de beperkte speeltijd die hij kreeg, kon Ibrahimovic geen blijvende indruk maken. Ook tijdens trainingen bij Jong Ajax wist hij de technische staf onvoldoende te overtuigen, waardoor een langer verblijf uitblijft.