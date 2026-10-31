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Maxwell blikt terug op Ajax-tijd: "Gaf me vertrouwen in mijn spel"

Arthur
Maxwell scoort voor Ajax
Maxwell scoort voor Ajax Foto: © Pro Shots

Oud-Ajacied Maxwell kijkt met veel waardering terug op zijn samenwerking met Ronald Koeman en Pep Guardiola. De Braziliaanse oud-verdediger werkte bij Ajax samen met Koeman en maakte later bij FC Barcelona deel uit van het elftal van Guardiola. In gesprek met het Spaanse Sport vertelt hij wat beide trainers voor zijn ontwikkeling hebben betekend. Vooral zijn periode in Barcelona beschouwt hij als een absoluut hoogtepunt.

Maxwell speelde tussen 2001 en 2006 voor Ajax en werkte daar samen met Koeman. De trainer maakte destijds veel indruk op de Braziliaan. "Koeman gaf me vertrouwen in mijn eigen spel", vertelt Maxwell. Later kwam hij bij Barcelona onder leiding van Guardiola terecht. Ook die samenwerking heeft een grote indruk op hem achtergelaten. "Bij Pep was iedere dag een voetballes. Hij heeft me ontzettend veel geleerd over positionering en tactiek, maar ook over de kwaliteit die nodig is om kansen te creëren."

Van alle clubs waarvoor Maxwell uitkwam, bewaart hij de mooiste herinneringen aan Barcelona. Tussen 2009 en 2012 was hij onderdeel van het succesvolle elftal van Guardiola. "Spelen in het Barcelona van Guardiola blijft het grootste succes van mijn leven", stelt hij. "Ik heb tweeënhalf onvergetelijke jaren bij Barcelona doorgebracht. Ik speelde in een magische periode voor de club, in een elftal waarin ik ontzettend veel heb geleerd en meegemaakt."

Ook in het huidige Barcelona onder trainer Hansi Flick herkent Maxwell elementen van de ploeg waarin hij zelf speelde. Volgens de Braziliaan zijn er duidelijke overeenkomsten in de manier van voetballen. "De speelstijl lijkt er sterk op, met positiespel en het opbouwen van aanvallen."

Toch ziet Maxwell ook verschillen. Het moderne voetbal is volgens hem intensiever geworden, met meer momenten waarop ploegen snel moeten omschakelen. Desondanks zijn de overeenkomsten volgens de oud-Ajacied duidelijk zichtbaar. "De kwaliteit van het spel, de filosofie om kansen te creëren, het overwicht op het middenveld en het gebruik van bijzonder getalenteerde spelers die het verschil kunnen maken: daarin zijn veel overeenkomsten."

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