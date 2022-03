Geschreven door Idse Geurts 02 mrt 2022 om 12:03

Noussair Mazraoui is er morgen niet bij tijdens de halve finale van de KNVB Beker tegen AZ. De rechtsback is, net als tegen Go Ahead Eagles, geblesseerd. Hij heeft knieklachten. Dit meldt coach Erik ten Hag in de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. Waarschijnlijk zal Devyne Rensch de vervanger zijn op de rechtsbackpositie.

Daarnaast verwacht Ten Hag dat JurriĆ«n Timber weer zal kunnen starten. De verdediger was vorig weekend nog geblesseerd, maar inmiddels heeft Timber weer ‘gewoon’ meegetraind met Ajax. Hierdoor is Ten Hag optimistisch gestemd over de inzetbaarheid van Timber. Toch staat er nog wel een klein vraagteken achter de naam van Timber.

Ook ging Ten Hag in op de fitheid van Brian Brobbey. Brobbey raakte in januari tegen PSV (1-2 winst) geblesseerd aan zijn knie. Inmiddels heeft de spits ‘al wat met de groep gedaan’, maar Brobbey is nog niet fit genoeg om aan te sluiten bij de wedstrijdgroep, aldus Ten Hag.