Geschreven door Idse Geurts 07 apr 2022 om 18:04

Noussair Mazaroui heeft een akkoord bereikt met Bayern München. Dat meldt de doorgaans goed ingelichte Italiaanse journalist Alfredo Pedullà op zijn Twitter-account. Naar verluidt gaat de rechtsback vier miljoen euro per jaar verdienen. Dit bedrag is ook inclusief meerdere bonussen. De duur van het contract is alleen nog niet bekend. Mazraoui verlaat Ajax transfervrij. De verdediger kwam met Ajax niet tot een overeenstemming over een nieuw contract.

Het was dus al enige tijd bekend dat Mazraoui Ajax zou verlaten. Echter, het leek er lange tijd op dat Mazraoui naar FC Barcelona zou vertrekken. De Catalanen toonde als eerste échte serieuze interesse in Mazraoui. Toch gaat Bayern München met de rechtsback aan de haal. De topclub uit Duitsland zou een stuk meer salaris bieden dan Barcelona.

Het lijkt dan ook slechts een kwestie van wachten voordat Mazraoui daadwerkelijk zijn handtekening zet onder een verbintenis bij Bayern.