Geschreven door Idse Geurts 12 mei 2022 om 09:05

Noussair Mazraoui vertrekt deze zomer transfervrij naar Bayern München. Dit meldt de rechtsback tegenover ESPN. Mazraoui noemt zijn aanstaande overgang een ‘droom die uitkomt’. Toch liet de rechtsback ook weten dat hij Ajax met moeite verlaat en de club altijd een deel van zijn leven zal blijven.

“Ik ben een gevoelige jongen. Ik heb zeventien jaar bij deze club gespeeld. Het voelde als een afscheid. Ik besef het nog niet helemaal, maar toen ik van het veld afging en een staande ovatie kreeg was het heel bijzonder. Ik waardeer de fans enorm, zij weten wel dat ik van ze hou. Elk jaar was speciaal, ik ben altijd kampioen geworden”, laat Mazraoui weten.

Woensdagmiddag bracht de technisch directeur van Bayern, Hasan Salihamidzic, het nieuws al naar buiten. De bewindsman toonde zich erg enthousiast over de komst van Mazraoui. “We zijn heel blij dat hij voor ons heeft gekozen. Er moeten nog een paar dingen worden afgehandeld en dan is de overgang officieel. Dat zal snel gebeuren. Noussair is een speler die ons elftal sterker gaat maken”, liet de directeur optekenen tegenover het Duitse TZ.