Geschreven door Jessica Westdijk 15 aug 2021 om 13:08

Noussair Mazraoui is weer helemaal terug. De rechtsback had tegen NEC een basisplaats en leverde meteen een goal en een assist. Vorig seizoen miste hij veel wedstrijden door blessures en leek hij in de pikorde voorbij gestreefd door Devyne Rensch.

“Ik voel me weer goed. Ik maak mijn acties en ben hongerig. Ik ben er weer klaar voor en heb alle pech aan de kant gezet. Het verleden is het verleden. Ik moet verder en wil graag door. Niet meer achterom kijken maar weer verder”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. Hoewel hij ervan overtuigd is dat zijn blessures vooral met pech te maken hadden, neemt Mazraoui het zekere voor het onzekere: “Door beter als een prof te leven, kan je ze misschien een beetje voorkomen. Ik ben wat meer krachttrainingen gaan doen. Iedere dag wel bijna, soms maar tien minuten. Ik let meer op mijn eten en slaap. Ik doe graag iets extra’s, want ik ben klaar met die blessures.”

De rechtsback wil dus graag minuten maken en het liefst bij Ajax, ondanks dat zijn contract medio 2022 afloopt. Gesprekken daarover zijn al een tijdje gaande: “Ik wil echt bij Ajax blijven. Dat zei ik een paar weken geleden al en dat is nog steeds zo. Maar er is nog niets te melden, er staat nog niets zwart op wit.”