Geschreven door Idse Geurts 14 okt 2021 om 09:10

FC Barcelona wilt zowel Noussair Mazraoui als Andre Onana transfervrij overnemen van Ajax. Beide spelers lopen volgend jaar uit hun contract, waardoor Barcelona geen geld voor ze hoeft te betalen. Dit is gunstig voor de Spaanse club, aangezien deze in financieel zwaar weer verkeert.

Voor Ajax zou vooral een vertrek van Mazraoui een aderlating zijn. De rechtsback is een kind van de club en speelt dit seizoen erg overtuigend. Mazraoui stelde onlangs in een interview ook dat hij het liefste zijn contract verlengt. De rechtsback wilt echter wel waardering voelen: “Als je als speler zeventien jaar bij een club speelt, wil je op alle vlakken een bepaalde waardering voelen. Dat betreft dan ook het financiĆ«le verhaal. Als de voorwaarden goed zijn, is het akkoord en zijn we er zo uit”. Hopelijk weten Ajax en Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Mazraoui, elkaar binnenkort te vinden in de onderhandelingen.

De situatie van Andre Onana ligt weer heel anders. Een contractverlening ligt hier eigenlijk niet meer voor de hand. Hierdoor loopt de doelman waarschijnlijk sowieso gratis de deur uit. FC Barcelona lijkt alleen wel te laat aan te kloppen. Naar verluidt heeft Onana al een voorcontract getekend bij Italiaanse topclub Internazionale.