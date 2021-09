Geschreven door Idse Geurts 21 sep 2021 om 10:09

Het contract van Noussair Mazraoui loopt na dit seizoen af. Toch is het niet de bedoeling van de rechtsback om Ajax al achter zich te laten. In gesprek met Voetbal International laat Mazraoui weten dat hij graag zijn contract wil verlengen. “Ik loop hier al zeventien seizoenen rond, maar voor mijn gevoel ben ik hier nog niet klaar. Ik heb het gevoel dat ik er nog meer uit kan halen. Helemaal fit zijn, alles spelen, belangrijk zijn, elke wedstrijd weer”, zo stelt de Marokkaans international. Dit betekent overigens niet dat Mazraoui genoegen neemt met elke contractaanbieding. Zo moet het financiĆ«le plaatje wel aantrekkelijk genoeg zijn. “Als je als speler zeventien jaar bij een club speelt, wil je op alle vlakken een bepaalde waardering voelen. Dat betreft dan ook het financiĆ«le verhaal. Als de voorwaarden goed zijn, is het akkoord en zijn we er zo uit”.

Ondanks dat er nog geen contractverlenging is aangekondigd, benadrukt Mazraoui wel zijn liefde voor Ajax . “Ik hou van de club, ik hou van de supporters, ik hou van alle mensen hier. Dat staat ook los van mijn contractsituatie”, besluit de rechtsback. Hopelijk komt Mazraoui snel tot een overeenstemming voor een nieuw contract. Mazraoui is dit seizoen van grote waarde voor Ajax. Het zou zonde zijn om hem te laten gaan.