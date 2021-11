Geschreven door Idse Geurts 11 nov 2021 om 10:11

Noussair Mazraoui wordt nadrukkelijk gevolgd door Italiaanse topclub Napoli. De huidige nummer een van de Serie A is op zoek naar een rechtsback en ziet in Mazraoui een geschikte kandidaat. Dit komt natuurlijk ook door de huidige contractsituatie van Mazraoui. Het contract van de rechtsback loopt volgende zomer af. Hierdoor kan Napoli Mazraoui voor een vrij lage transfersom kopen. Ook als het Napoli niet lukt om Mazraoui deze winter al in te lijven, zullen ze geïnteresseerd blijven. Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldt dat dan een transfervrij vertrek op de loer ligt.

Dit nieuws komt daags nadat Mazraoui meldde dat zijn contractsituatie ‘moeilijker wordt’. In het programma Bij Andy in de Auto liet de rechtsback uit over de huidige stand van zaken. “We zijn nu nog bezig met het proces van praten en onderhandelen. Dat is nu echt vol aan de gang. We moeten kijken wat eruit komt. Jij bent ook niet dom. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt”, stelde Mazraoui. Daarnaast heeft de rechtsback er ook nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit een transfer naar het buitenland wilt maken.

Toch is het de vraag of Napoli echt een stap omhoog is voor Mazraoui. De Italiaanse competitie staat weliswaar beter aangeschreven dan de Eredivisie, maar Napoli acteert niet altijd op het hoogste niveau. Zo is de club dit seizoen niet actief in de Champions League, maar in de Europa League. Hopelijk weet Mazraoui de juiste keuze te maken en vertrekt hij in ieder geval niet transfervrij uit Amsterdam.