Geschreven door Idse Geurts 24 jan 2022 om 11:01

De kans lijkt groot dat Noussair Mazraoui transfervrij vertrekt bij Ajax. De rechtsback maakte zondagmiddag nog de winnende treffer tegen PSV, maar vertelde de pers dat hij zijn contract waarschijnlijk niet gaat verlengen. “Wat ik na dit seizoen ga doen? Dat is een goede vraag. Ik denk dat de kans dat ik bij Ajax blijf heel klein is. De kans is ongeveer 5 procent, of zelfs nihil”, stelde Mazraoui tegenover ESPN. “Als je een half jaar voor het aflopen van je contract nog niet hebt bijgetekend, kan je het zelf al invullen. Ik sta open voor iets nieuws. Ik speel hier al zestien jaar en ik denk dat het een goed moment is om te vertrekken.

De rechtsback liet ook weten dat hij al met andere clubs heeft gesproken. Naar verluidt staat Mazraoui in de belangstelling van FC Barcelona, Juventus, Manchester City en Arsenal. Mazraoui debuteerde in 2018 bij de hoofdmacht van Ajax. De laatste seizoenen is de rechtsback ook van onschatbare waarde geweest. Het is dan ook erg jammer om Mazraoui aankomende zomer te zien vertrekken.