Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mazraoui looft oud-Ajax-duo: "Zij hebben me enorm geholpen"

Cherine
Noussair Mazraoui voor Manchester United
Noussair Mazraoui voor Manchester United Foto: © BSR Agency

Noussair Mazraoui heeft veel gehad aan de steun van Hakim Ziyech in zijn ontwikkeling. De vleugelverdediger van Manchester United noemt daarnaast ook Thomas Müller als een cruciale pion in zijn carrière.

Mazraoui vertelt in gesprek met de clubkanalen welke spelers de grootste invloed op hem hebben gehad. "Ik denk Hakim Ziyech, op het moment dat ik bij het eerste elftal van Ajax kwam", zegt de Marokkaan. "En Zakaria Labyad. Zij komen natuurlijk uit Marokko. Zij hebben me enorm geholpen toen ik jong was en doorbrak in de hoofdmacht."

De vleugelverdediger waardeert Ziyech niet alleen als persoon, maar is ook onder de indruk van zijn kwaliteiten op het veld. Hij noemt hem de speler die de grootste invloed op zijn carrière heeft gehad. "Ik heb drie à vier jaar met hem samengespeeld, dat is echt een lange tijd", vertelt hij. "Ik denk dat mijn tijd in Duitsland (bij Bayern München, red.) te kort was om iemand op te noemen, maar als het iemand is, is het Thomas Müller. Hij is een legende, een legendarische speler. Dus ik zou Müller en Ziyech noemen."

Ook in Manchester United maakt een speler grote indruk op Mazraoui. "Bruno Fernandes is echt ongelooflijk goed. Zijn statistieken zeggen veel. Nu ik deze jongen van dicht bij meemaak... Ik weet nu wat voor bijzondere speler hij is", aldus de voormalig Ajax-speler.

Gerelateerd:
Karim El Ahmadi

El Ahmadi: "Dan wordt hij komende jaren de trainer van Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen bekritiseert Ajax-spelers: "Riekte zelfs naar sabotage"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Hakim Ziyech Noussair Mazraoui
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties