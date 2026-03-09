Mazraoui looft oud-Ajax-duo: "Zij hebben me enorm geholpen"

Noussair Mazraoui heeft veel gehad aan de steun van Hakim Ziyech in zijn ontwikkeling. De vleugelverdediger van Manchester United noemt daarnaast ook Thomas Müller als een cruciale pion in zijn carrière.

Mazraoui vertelt in gesprek met de clubkanalen welke spelers de grootste invloed op hem hebben gehad. "Ik denk Hakim Ziyech, op het moment dat ik bij het eerste elftal van Ajax kwam", zegt de Marokkaan. "En Zakaria Labyad. Zij komen natuurlijk uit Marokko. Zij hebben me enorm geholpen toen ik jong was en doorbrak in de hoofdmacht."

De vleugelverdediger waardeert Ziyech niet alleen als persoon, maar is ook onder de indruk van zijn kwaliteiten op het veld. Hij noemt hem de speler die de grootste invloed op zijn carrière heeft gehad. "Ik heb drie à vier jaar met hem samengespeeld, dat is echt een lange tijd", vertelt hij. "Ik denk dat mijn tijd in Duitsland (bij Bayern München, red.) te kort was om iemand op te noemen, maar als het iemand is, is het Thomas Müller. Hij is een legende, een legendarische speler. Dus ik zou Müller en Ziyech noemen."

Ook in Manchester United maakt een speler grote indruk op Mazraoui. "Bruno Fernandes is echt ongelooflijk goed. Zijn statistieken zeggen veel. Nu ik deze jongen van dicht bij meemaak... Ik weet nu wat voor bijzondere speler hij is", aldus de voormalig Ajax-speler.