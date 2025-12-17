Pantelic Podcast
'Mazraoui onderwerp van conflict tussen Marokkaanse bond en club'

Gijs Kila
bron: ESPN
Noussair Mazraoui voor Manchester United
Noussair Mazraoui voor Manchester United Foto: © BSR Agency

Manchester United is niet te spreken over de manier waarop de Marokkaanse bond en de FIFA zijn omgegaan met Noussair Mazraoui. De rechtsback mocht maandag niet in actie komen tegen Bournemouth (4-4), omdat hij zich al moest melden bij Marokko in aanloop naar de Afrika Cup.

De situatie ontstond doordat het Premier League-duel met Bournemouth werd verplaatst, zonder inspraak van United. De FIFA bepaalde onlangs dat clubs hun spelers uiterlijk zeven dagen voor de start van de Afrika Cup, op 15 december, moeten afstaan. Daardoor kwam het duel voor United net te laat om Mazraoui nog op te stellen. De Engelse club probeerde de oud-Ajacied, mede vanwege personele problemen en blessures bij onder anderen Harry Maguire en Matthijs de Ligt, alsnog beschikbaar te krijgen, maar dat verzoek werd afgewezen.

Bronnen melden aan ESPN dat United vindt dat Marokko prioriteit gaf aan een trainingssessie boven een belangrijke competitiewedstrijd. Dat steekt extra, omdat Bryan Mbeumo van Kameroen en Amad Diallo van Ivoorkust na overleg tussen club en bond wel toestemming kregen om nog voor hun clubs uit te komen.

