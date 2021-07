Geschreven door Jessica Westdijk 07 jul 2021 om 20:07

Noussair Mazraoui heeft bij Ajax nog een contract voor één seizoen en de club wil zijn contract dan ook graag verlengen. Anders ontstaat het risico dat de verdediger volgende zomer gratis de deur uitloopt.

Er waren al een tijdje gesprekken gaande, maar beide partijen zijn er nog niet uitgekomen. Pas werd gemeld dat de gesprekken waren vastgelopen. Mazraoui geeft nu zelf aan FC Afkicken een update over hoe het ervoor staat: “We zijn in gesprek en moeten kijken wat eruit rolt. Dit is mijn club en dit is inmiddels alweer mijn zesde seizoen. Heel snel vertrekken zou ik niet willen. Ik laat het aan mijn zaakwaarnemer over, maar ik hoop dat het goedkomt. Ik ziet hier lekker. Een goed seizoen draaien zonder blessures zie ik zeker zitten.”

Een vertrek is wat Mazraoui betreft dus niet aan de orde, al geeft hij aan dat dat ook afhankelijk is van hoe de gesprekken met Ajax lopen. Afgelopen seizoen was de rechtsback lange tijd uit de roulatie vanwege verschillende blessures. Dat zorgde ervoor dat Devyne Rensch plotseling kon doorbreken.

