Geschreven door Idse Geurts 16 mrt 2022 om 11:03

Het is geen geheim dat Noussair Mazraoui Ajax deze zomer gaat verlaten. De rechtsback is in het bezit van een aflopend contract en lijkt deze niet te gaan verlengen. Meerdere Europese topclubs zitten dan ook achter Mazraoui aan. Een rechtsback van zijn niveau gratis kunnen ophalen is immers een buitenkansje. Een van de geïnteresseerde clubs zou FC Barcelona zijn. Volgens meerdere bronnen zou de Catalaanse grootmacht zelfs al een contractaanbieding bij Mazraoui hebben neergelegd.

Na afloop van de verloren Champions League-wedstrijd tegen Benfica, reageert Mazraoui zelf op deze geruchten. “Er is nog helemaal niks rond of te bevestigen. Ook niet bijna”, reageert Mazraoui stellig tegenover RTL. “Je weet hoe de media zijn. Het is niet altijd waar. Als het rond zou zijn, zou ik het ook zeggen. Daar ben ik wel zo eerlijk in”.

De rechtsback liet zich ook nog uit over de Champions League-uitschakeling. “Er ging in ons spel niet veel mis. We speelden een goede wedstrijd. Alleen we scoren niet, dat is het enige wat er misgaat. Je krijgt de mogelijkheden en je hebt soms wedstrijden waarin hij er niet in wil gaan. Dan moet je de nul houden”, stelt de rechtsback.

Waarschijnlijk heeft Mazraoui dus zijn laatste Champions League-wedstrijd voor Ajax gespeeld. Het is echter nog afwachten voor welke club de rechtsback voortaan zal uitkomen in het miljardenbal.